Mantova, Setti spegne i sogni: “Niente ripescaggio. In C solo sul campo”

Attraverso le colonne della Gazzetta di Mantova il patron dei virgiliani Maurizio Setti ha spento i sogni di ripescaggio in Serie C del club biancorosso: “Essendo proprietario di un altro club professionistico non è possibile effettuare la domanda di ripescaggio. Per conquistare la serie C, è necessario vincere la serie D. Come ha fatto Lotito con la Salernitana. - spiega Setti – L’unica alternativa era che qualcuno rilevasse le mie quote. Ora dobbiamo vincere il campionato. La società ha intenzioni serie: dal potenziamento del settore giovanile alla prima squadra".