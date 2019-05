Modena-Pergolettese lite sullo stadio: Piacenza, La Spezia o Parma?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel pomeriggio si conoscerà quale stadio la Lega Nazionale Dilettanti designerà per ospitare lo spareggio promozione fra Modena e Pergolettese con le due società che già si stanno sfidando sulla scelta del terreno di gioco. I modenesi, come riporta Parlandodisport.it, vorrebbero infatti giocare o al Tardini di Parma o al Picco di La Spezia – per avere i tifosi più vicini al campo e far valere il peso del pubblico -, mentre i lombardi vorrebbero giocare la sfida al Garilli di Piacenza. A rigor di logica si dovrebbe scegliere lo stadio migliore (ovvero il Tardini) che permetterebbe un afflusso massiccio di tifosi con le due curve capaci di contenere seimila spettatori l’una (anche se la Sud è divisa in due settori da 3mila posti).