Modena, Salvatori sul ripescaggio: "Sensazioni positive. Lunedì sapremo"

Intervistato da Viaemilianews.com il neo direttore sportivo del Modena Fabrizio Salvatori ha parlato della prossima stagione partendo però dal possibile ripescaggio in Serie C dicendosi ottimista: “Le sensazioni sono assolutamente positive. Naturalmente per iniziare ad avere le prime certezze dobbiamo attendere lunedì, quando si capiranno le squadre che non si sono iscritte in Serie C. Nel caso dovessimo giocare fra i professionisti l’obiettivo sarebbe un campionato di assestamento, magari togliendosi qualche soddisfazione. - continua Salvatori – i primi passi adesso saranno quelli di parlare con chi c’era nella passata stagione con buona parte di essi che potrebbero essere confermati anche se dipende dalla loro volontà, oltre che dalla nostra. Bisognerà capire se hanno il piacere di rimanere a Modena, o vorranno guadagnare (anche di più) altrove".