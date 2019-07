Modena, sei colpi in canna. In attesa del ripescaggio in Serie C

Sulla Gazzetta di Modena in attesa del ripescaggio dei Canarini si inizia a parlare di mercato con una lista dei nomi che nelle ultime ore sarebbero stati sondati dalla dirigenza modenese e in alcuni casi già bloccati. “Per la porta sono già stati arruolati Riccardo Gagno ('97, Ternana) e Francesco Pacini ('95, Novara). In difesa è fatta per Giovanni Zaro ('94, Pro Patria) e Alberto Masi ('92), mentre a centrocampo il primo innesto è Lorenzo De Grazia ('95, Ascoli) ed è avanzata anche la trattativa con Gian Luca Laurenti ('89, Vicenza)”, scrive il quotidiano facendo poi altri nomi. Marco Beccaro, attaccante classe '89 della Triestina, è il grande sogno del tecnico Zironelli che presto potrebbe abbracciare Simone Rossetti, classe '97 lo scorso anno all'Imolese, e Alberto Spagnoli, classe '94 del Renate. Per gli esterni i nomi sono quelli di Mickael Varrutti, classe '90, e Luca Cattaneo, classe '89.