Palermo, caccia al record del Savoia. E ha già fatto meglio di Bari e Parma

© foto di Aldo Sessa/TuttoPalermo.net

“Un ritmo insostenibile. Per tutti, sì, ma non per il Palermo“. Apre così l’edizione odierna del Giornale di Sicilia analizzando l’avvio di campionato della squadra rosanero che ha vinto le prime sette gare di campionato e vanta già un importante +6 sulle inseguitrici. La squadra di Rosario Pergolizzi va ora alla caccia del record (relativo al Girone I) del Savoia che nel 2013/14 vinse le prime otto gare in campionato. Se si guarda anche agli altri gironi della quarta serie però il Palermo ha altre tre squadre davanti: Pordenone (2013/14, 10 successi), Lecco (1989/90, 11 successi) e Thiene Valdagno (1993/94, 13 successi).

I rosanero però stanno già facendo meglio di altre due nobili decadute del recente passato come Bari e Parma. I pugliesi infatti lo scorso anno avevano solo tre punti di vantaggio sulla seconda, mentre i ducali addirittura appena uno.