© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Intervenuto ai microfoni di TRM il vicepresidente del Palermo Tony Di Piazza ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a investire nel club siciliano: “Devo dire francamente che mi aspettavo le cinque vittorie di fila, ho molta fiducia nella società, in Mirri e sopratutto in Sagramola che sta facendo un buon lavoro. Ho riposto la mia fiducia in buone mani con l’obiettivo di lasciare subito la Serie D. - continua Di Piazza – Tanti, anzi tutti i miei amici mi hanno detto che ero pazzo a tuffarmi in questa avventura, ma gli ho risposto che si trattava di un atto di passione, di cuore. Ci sono cose più importanti del business e per me è pazzo chi sceglie di investire nel calcio solo per fare questo”.