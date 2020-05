Palermo, dopo la gioia arriva l'addio. Accordo con Pergolizzi per la risoluzione

Dopo la gioia per una promozione in Serie C ormai dietro l'angolo dopo la decisione della Lega Nazionale Dilettanti di ieri, in casa Palermo è arrivato il momento dei saluti. Il tecnico Rosario Pergolizzi infatti avrebbe trovato l'accordo per la risoluzione del contratto in un incontro con il presidente Mirri e l'ad Sagramola. Un divorzio consensuale, senza strascichi e certamente non sorprendente visto che da tempo se ne parlava. Il Palermo non era infatti convinto di continuare con l'attuale allenatore anche in Serie C e ha deciso per il cambio di un tecnico che ne esce a testa alta dopo aver guidato la classifica dalla prima giornata fino allo stop. Un cammino che, come riporta il Corriere dello Sport, permetterà a Pergolizzi di poter trovare una squadra all'altezza nella prossima stagione.