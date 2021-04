L'ex Pergolizzi: "Il Palermo voleva Boscaglia. Mi fischiarono quando feci giocare Lucca e Silipo"

Dalle colonne del Giornale di Sicilia, come scrive tuttoc.com, è tornato a parlare l'ex tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi: "Sapevo che ero di passaggio, accettai perché non potevo dire di no, non mi ero fatto illusioni ma è stata una bella esperienza. Sapevo quanto era importante e mi sono isolato. Non ho avvertito la pressione dell’ambiente, non ho guardato in faccia nessuno come se combattessi una guerra. Avevo però capito che il Palermo voleva Boscaglia, lo seguiva, già parlavano. C’era una specie di innamoramento che mi tagliava fuori".

E non manca una nota su Lorenzo Lucca e Andrea Silipo: "Sono due giocatori in cui credo. Li feci debuttare lo scorso anno col Biancavilla e in molti mi fischiarono. Poi segnarono entrambi. Lucca è una forza della natura, mi ricorda Favilli che avevo ad Ascoli. Non si ferma davanti a nulla ma deve migliorare caratterialmente. Adesso credo si sia inserito, i suoi gol lo hanno fatto accettare dal gruppo. Ha capito che certi suoi atteggiamenti non lo rendevano simpatico. Silipo deve trovare la sua posizione in campo, non può giocare lontano dalla porta avversaria. Non gli si può chiedere la fase difensiva, nella Primavera della Roma giocava da centravanti arretrato”.