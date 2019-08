© foto di Federico Gaetano

Il Palermo sembra intenzionato a regalare un grande colpo ai propri tifosi e guarda agli esuberi in casa Lecce. L’obiettivo è l’attaccante Andrea Saraniti, classe ‘88, che piace molto a diversi club di Serie C (Bisceglie, Avellino, Potenza e Monopoli). Lo riporta il Giornale di Sicilia spiegando che il club rosanero sarebbe in pressing sul giocatore che starebbe riflettendo di scendere fra i dilettanti per sposare una grande piazza. Sullo sfondo resta sempre il nome di Giuseppe Giovinco, classe ‘90, dell’Imolese.