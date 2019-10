Palermo, occhi puntati su Pucci. Talentino del Marsala

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

In Serie D, con la maglia del Marsala, si sta mettendo in luce un esterno offensivo classe 2002 di grandi qualità. Si tratta di Vittorio Saul Pucci che in questo primo scorcio di stagione ha giocato quattro gare – di cui tre partendo da titolare – su sei in campionato a cui si aggiunge una presenza in Coppa Italia mostrando di essere un talento pronto a esplodere. Secondo quanto riportato da Tuttoseried.com sulle sue tracce ci sarebbero già diversi club di Serie C, ma il richiamo più forte è quello del Palermo che vuole puntare sui ragazzi del territorio per risalire dalla quarta serie a categorie che più si addicono alla società rosanero.