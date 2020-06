Palermo, per il centrocampo spunta D'Angelo del Livorno

Archiviata la Serie D il Palermo guarda già alla prossima stagione e studia almeno un paio colpi di spessore per fare un ulteriore salto di qualità cercando inoltre di mantenere in rosa i tanti giovani che si sono messi in luce in questa stagione (Kraja, Langella, Peretti, Silipo e Felici). In difesa c'è stato un sondaggio per Filippo De Col della Virtus Entella, mentre in attacco torna d'attualità il nome del centravanti Gianmario Comi della Pro Vercelli. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il club rosanero starebbe pensando anche di rinforzare il centrocampo con il palermitano Santo D'Angelo del Livorno, ma ora al Potenza, come obiettivo per migliorare il reparto.