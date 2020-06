Palermo, per l'attacco rispunta il nome di Gianmario Comi della Pro Vercelli

Il Palermo torna su Gianmario Comi per rinforzare l'attacco in vista della prossima Serie C. Il centravanti classe '92, in forza alla Pro Vercelli dove dopo essere stato fuori rosa è tornato titolare segnando sei reti prima dello stop forzato del campionato, era già stato cercato lo scorso anno quando però l'affare non andò in porto. In estate però le cose potrebbero cambiare e Comi vestire la maglia rosanero. Lo riferisce Tuttosport.