Intervenuto ai microfoni della trasmissione La Zanzarosa il dirigente del Palermo Rinaldo Sagramola ha parlato dell’infortunio di Sforzini spiegando che non sarà sostituito: “Abbiamo una rosa di 27 elementi, tutti bravi e con caratteristiche diverse. Ovviamente stiamo attenti qualora si presentassero delle occasioni, ma per il resto dovrà essere bravo il mister a trovare le giuste soluzioni. Al momento non cerchiamo un sostituto di Sforzini. - continua Sagramola - La nuova maglia rosa sarà pronta entro la metà di dicembre, mentre per il vecchio logo aspettiamo le decisioni del tribunale fallimentare”.