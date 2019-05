Picerno, i complimenti di Uva: "Esempio per tutti i club d'Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il vice presidente della UEFA Michele Uva si è complimentato in una lettera con il Picerno per la storica promozione in Serie C. Di seguito il contenuto della missiva del dirigente pubblicata dal sito del club lucano:

“Il mio profondo animo lucano e il mio ruolo di Vice Presidente della Uefa non possono esimermi da unirmi al coro dei ringraziamenti per aver contribuito in modo straordinario alla valorizzazione della bellezza e della storia del calcio italiano. La società del Picerno – e con voi l’intera comunità locale – ha raccontato in modo semplice ed emozionante che la serietà, la programmazione, la comune visione, la passione, possono, nel calcio, far vivere la favola dell’inimmaginabile e raggiungere traguardi bellissimi. Ci siete riusciti grazie alle vostre capacità entusiasmando una intera regione. La nostra Lucania. Grazie a voi oggi il calcio ha dimostrato di essere il giuoco più bello e imprevedibile del mondo. Sarete sempre un esempio per i piccoli e per i grandi club di tutta Europa. Qualunque cosa succeda da qui in avanti, non perdete la vostra meravigliosa passione, anzi diventatene testimoni per sempre.

Un caro abbraccio, con stima

Michele Uva

Vice Presidente UEFA”.