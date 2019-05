Pres. Bari e la Serie C: "Pronti ad investire per la seconda promozione"

Dalle colonne di Tuttosport arrivano alcune dichiarazioni di Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, che racconta del ritorno fra i professionisti del club pugliese ad un solo anno dal fallimento: "Ce l'abbiamo fatta. E' stata dura, abbiamo faticato, ma ci abbiamo creduto e ce la siamo meritata. Questa promozione è il regalo ad una città e una tifoseria ferite che meritavano di tornare nel calcio professionistico. Abbiamo tagliato il traguardo con due giornate di anticipo lontani da casa, ma non importa. Adesso inizia la marcia di avvicinamento alla nostra festa, in programma domenica al San Nicola. La Serie C? Siamo pronti ad investire per raggiungere la seconda promozione consecutiva.