© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

Intervistato da Tuttocesena.it il portiere Nicola Ravaglia, ora in forza alla Cremonese, ha parlato della sua esperienza in Romagna e del sogno di chiudere la carriera ancora con la maglia bianconera: “Il primo ricordo che ho è il debutto in Serie B contro il Verona, un’emozione amplificata dal fatto che avevo sempre vissuto il Manuzzi solo da tifoso o al massimo da raccattapalle. Poi il debutto in Serie A contro il Napoli e il derby col Ravenna vinto in rimonta per 3-2 nel recupero. Futuro? Mi piacerebbe chiudere al Cesena, non potrebbe essere diversamente perché ero e resto un romantico e mi piacerebbe tornare nel club per cui faccio il tifo. Mi piacerebbe chiudere da protagonista in questa piazza dove non sono mai riuscito a esprimere appieno il mio potenziale. - conclude Ravaglia parlando poi della sua stagione -A Cremona mi trovo bene, ho giocato titolare per quattro mesi, le ultime cinque partite le ha fatte invece Agazzi. Per me è un onore avere un collega come Michael. Poi è chiaro la voglia di tornare in pista è alle stelle, aspetto dal mister una nuova chance. Si sta molto meglio in campo che in panchina".