Serie D, dal Mantova al Palermo passando per Lucchese, Turris e Bitonto. Le promosse in C

Con la sospensione definitiva del campionato di Serie D decretata oggi dal Consiglio Federale nove società possono festeggiare la promozione in Serie C anche se l'ufficialità arriverà solo nei prossimi giorni. Per alcune sarà un gradito ritorno, mentre per altre si tratterà – qualora dovessero iscriversi – di una prima volta. Certamente il ritorno più atteso sarà quello del Palermo che dopo appena un anno fra i dilettanti torna fra i professionisti, ma non è l'unica grande che tornerà a battagliare sui campi di Serie C: conquistano infatti la promozione anche la Lucchese, la Pro Sesto, il Mantova e il Grosseto. A queste si andranno ad affiancare Campodarsego, Matelica, Turris e Bitonto. Il Foggia al momento resta escluso in attesa di capire se potrà accedere alla Serie C tramite i ripescaggi (che però erano stati bocciati dall'Assemblea di Lega Pro). Queste le nove promosse: Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto, Palermo.