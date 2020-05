Serie D, non solo le promozioni. Il Consiglio decide per la retrocessione delle ultime quattro

Oltre alla promozione delle prime dei nove gironi in Serie C (Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto, Palermo) la Lega Nazionale Dilettanti nel Consiglio di oggi certificherà anche la retrocessione in Eccellenza delle ultime quattro di ogni girone per confermare la regolarità del format. Lo rivela Tuttoseried.com sottolineando come ci siano delle situazioni in bilico che saranno risolte solo tenendo conto di scontri diretti o media punti. È il caso del Girone H dove bisognerà decidere quali saranno le due retrocesse che seguiranno Agropoli e Francavilla con Nardò, Grumentum e Nocerina appaiate a quota 27 punti. Curioso il caso del Crema che sarà retrocesso in Eccellena con una partita che doveva recuperare dopo aver avuto ragione dal TFN.

La LND ha inoltre deciso le date della prossima stagione: domenica 20 settembre dovrebbe giocarsi la prima giornata di campionato anche se la conferma arriverà più avanti visto che è sempre in ballo il possibile cambio dei format dei campionati che potrebbero stravolgere i piani di tutte le leghe dalla Serie B in giù.