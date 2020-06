Serie D, nuova nota del gruppo Salviamoci: "Proposta sulle retrocessioni sia rivista"

Continua la protesta in Serie D da parte delle 31 società aderenti al gruppo Salviamoci dopo le proposte formulate dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in ordine ai meccanismi di conclusione del campionato e in particolare per le retrocessioni in Eccellenza. A fare il punto è Il Corriere dello Sport che riporta il nuovo comunicato dei club: “In data 26 maggio scorso, il Gruppo Salviamoci ha diffidato la FIGC e per conoscenza la Lega Nazionale Dilettanti a non recepire la proposta sulle retrocessioni nei confronti di Società che potevano ancora giocarsela sul campo. - continua la nota -Si informa che tutte le 31 società interessate hanno presentato, in questi giorni, un rituale accesso agli atti presso la LND per acquisire copia integrale della delibera/proposta della Lega al fine di ponderarne la validità sotto ogni profilo. Una rivisitazione della proposta sarebbe una soluzione saggia ed intelligente per riconciliare tutto il mondo del calcio in un proficuo clima di ripartenza che deve pervadere il nostro Paese, soprattutto dopo la pandemia”.