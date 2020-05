Serie D, trenta società retrocesse a tavolino pronte a diffidare CONI e FIGC

vedi letture

Con la chiusura del campionato di Serie D da parte della FIGC la LND ha comunicato i propri verdetti alla Federazione per quanto riguarda la stagione 2019/2020. Promosse in Serie C le prime di ogni girone e retrocesse in Eccellenza le quattro ultime di ogni raggruppamento. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport 30 fra le 36 società retrocesse hanno preparato una diffida da inviare a Governo, CONI e FIGC per far valere le proprie ragioni.