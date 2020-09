Siena, Grammatica: "Gilardino ha la nostra stessa voglia di crescere"

Il neo direttore sportivo del Siena Andrea Grammatica ha parlato in conferenza stampa al fianco del neo tecnico Alberto Gilardino parlando della trattativa che lo ha portato sulla panchina toscana: “Il mister aveva un mercato importante e non pensavamo di coinvolgerlo con questo entusiasmo da subito. Lo ringraziamo per la pazienza e da domani ci metteremo sul campo per lavorare. Oltre a essere un profilo giovane, che era ciò che cercavamo, ci ha lasciato sin da subito ottime sensazioni. Ha già allenato in questa categoria e in quella superiore, ha dimostrato di saper lavorare sia coi giovani sia con gli esperti e quello che ci ha colpito di più era che aveva la nostra stessa voglia di crescere. Ha capito fin da subito che quella di Siena era un’opportunità. - continua Grammatica parlando del mercato come riporta sienaclubfedelissimi.it – Non dobbiamo avere fretta perché ci sono centinaia di giocatori e molti li conosciamo, abbiamo un budget preciso e parametri molto rigidi. Chi viene a Siena non deve venire per soldi, deve avere la stessa nostra voglia di vincere, non vogliamo dover fare come fanno in tanti e cambiare troppo a dicembre".