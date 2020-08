Siena, il giorno della rinascita. Due cordate in pole: c'è l'ex Samb Fedeli

Sono ore decisive per la rinascita del calcio a Siena dopo la mancata iscrizione alla Serie C della società guidata da Anna Durio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nella giornata di oggi il sindaco della città toscana dovrebbe annunciare la cordata a cui l'amministrazione comunale affiderà il progetto di rilancio del club cittadino. Fra le sette cordate in corsa le favorite sono quelle facenti capo all'ex numero uno della Sambenedettese Franco Fedeli e quella legata ad alcuni imprenditori armeni che porterebbero con loro Andrea Gramamtica come ds.