Tante richieste dalla C per Brugaletta: il difensore lascerà il Gela

© foto di Peppe Ventura

Simone Brugaletta, difensore del Gela in Serie D, è tra i calciatori più forti della categoria nel ruolo. Come scritto da TuttoSerieD.com, difficilmente nella prossima stagione giocherà ancora nella compagine siciliane, dato che ha richieste dalla Serie C, categoria in cui ha già vissuto momenti da protagonisti quando giocava a Teramo con mister Vivarini.