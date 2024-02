Ufficiale Terremoto in casa Pistoiese. Lasciano De Simone e l'Amministratore Unico Jace

Nel prosieguo di una stagione già di per sé disastrata, partita con l'obiettivo Serie C diventato poi salvezza (con tanto di rimborso degli abbonamenti), proseguita con problemi societari di natura economica e con la chiusura della Curva Nord del "Melani" per scarso afflusso di pubblico, in casa Pistoiese arriva l'ennesimo terremoto. Con una nota ufficiale, infatti, il club "fa sapere che il “director” Matilda Jace, nella tarda serata di ieri (martedì 13 febbraio), ha ricevuto e accettato le dimissioni del Garante del Trust Orange Maurizio De Simone".

Cha ha così spiegato la sua scelta: "Lascio per motivi personali e soprattutto per riportare un minimo di serenità in un ambiente notoriamente diviso anche per causa mia. Mi piacerebbe rivedere il connubio tifo-squadra che potrebbe essere sicuramente determinante per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Lascio con questo auspicio. La proprietà sta rimodulando il club con l’ingresso di nuove figure professionali per riempire le caselle mancanti. Infine, è sempre pronta ad accogliere nuovi investitori intenzionati ad affiancarci o a sostituirci nella gestione della società".

Ma non finisce qui, perché sempre la formazione orange comunica "che al termine di una riunione svoltasi ieri (martedì 13 febbraio), la dott.ssa Matilda Jace ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico della società arancione e della Holding Us Pistoiese 1921 SRL". "Con questo passo termina un ciclo e viene posta fine a tutte le dicerie infondate sulla mia persona - dice ai canali ufficiali del club -. Adesso, chi vorrà potrà avvicinarsi al club, che avrà a breve nuovi referenti. È in corso di valutazione anche la mia presenza all’interno del Trust di scopo, nato con l’intenzione di creare un percorso lungimirante per il club attraverso lo sviluppo delle infrastrutture e di un progetto tecnico basato sempre sulla capacità di sviluppare un ottimo settore giovanile. Purtroppo, le nostre intenzioni sono state fraintese, per cui auguro ai successori di trovare il chiavistello giusto per farsi ascoltare da piazza e Istituzioni".

Il prossimo 29 febbraio, nel corso delle rispettive assemblee, saranno ratificati i nuovi incarichi.