tmw Arzignano Valchiampo, vicino l'esperto attaccante Altinier

Dopo presentato la documentazione necessaria per la riammissione in Serie C, l'Arzignano Valchiampo lavora per rinforzare la rosa. Secondo quanto raccolto da TMW il club veneto sarebbe vicino a Cristian Altinier, attaccante classe '83 attualmente svincolato dopo l'esperienza al Mantova.