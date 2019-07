© foto di Federico Gaetano

Il Cerignola non è stato inserito nei calendari della prossima Serie C, il ripescaggio non c'è stato, ma il club pugliese punta a costruire una squadra che possa vincere il campionato di Serie D e tornare tra i professionisti dalla stagione 2020/21. Per questo gli obiettivi di mercato saranno per la categoria superiore e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il primo nome per il centrocampo è Tommaso Coletti della Triestina, esperto mediano di 35 anni con il contratto in scadenza tra un anno.