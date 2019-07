TMW - Palermo, Laneri in pole per il ruolo di ds

© foto di Aldo Sessa/TuttoPalermo.net

Dopo l’assegnazione della società alla nuova proprietà guidata da Mirri e Tony Di Piazza da parte del Sindaco Leoluca Orlando, a Palermo è tempo di ripartire dalla Serie D cercando di risalire presto la china. L’amministratore delegato e figura di riferimento della società è Rinaldo Sagramola, mentre per il ruolo di direttore sportivo in pole c’è Antonello Laneri, ex Siracusa e Akragas dove ha lavorato in maniera positiva conquistando risultati nonostante i budget ridotti a disposizione. Il nuovo Palermo prende forma. E avanza Laneri...