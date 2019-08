© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Andrea Accardi è virtualmente un nuovo calciatore del Palermo. Il difensore, l’anno scorso in Serie B spesso relegato in panchina, torna in rosanero. Accordo praticamente raggiunto. Accardi sta per riabbracciare il Palermo e ripartirà dalla Serie D per cercare di risalire.