ufficiale Marco Guidone ripartirà dal nuovo Siena. Raggiunto l'accordo tra le parti

Marco Guidone ripartirà dal nuovo Siena. A comunicarlo è il club mediante una nota ufficiale, attraverso la quale si fa sapere che l'attaccante classe '86 è stato sottoposto in giornata al tampone per il protocollo anti-Covid ed ha svolto nel pomeriggio seduta differenziata al centro sportivo dell’Acquacalda.

Già in bianconero nella passata stagione, con 29 presenze e sette gol all'attivo tra campionato, playoff e Coppa Italia, la punta brianzola calcherà per la prima volta in carriera i campi della Serie D.

“Il richiamo di questa maglia è stato veramente forte, quando ho avuto modo di parlare con il direttore Grammatica ho avvertito l’importanza del progetto ed il dispiacere per come si era conclusa la passata stagione si è tramutata in determinazione a riportare subito il Siena tra i professionisti. Da attaccante poi essere allenato da Gilardino è sicuramente intrigante, l’anno scorso con la Pro Vercelli ha fatto molto bene. La squadra che sta nascendo ha le carte in regola per fare bene, dovremo lavorare molto in questi giorni per trovare al più presto la giusta intesa in campo e farci trovare così pronti all’esordio”, le sue prime parole dopo la firma.