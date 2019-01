UFFICIALE: Sanremese, colpo Acampora. Con lui altri tre

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

La Sanremese ha piazzato un importante colpo per il centrocampo mettendo sotto contratto Gennaro Acampora, classe ‘89 che ha giocato con la maglia dell’Avellino nella prima parte di stagione. Assieme al calciatore, che torna in Liguria dove aveva vestito per due anno la maglia dell’Argentina Arma, arrivano nel club biancoazzurro tre under come il portiere classe ’99 Andrea Morelli del Lecce, il difensore centrale classe 2000 Simone Guida, ex Entella e Livorno, e il terzino francese classe 2000 Maxime Allione proveniente dall’AC Ajaccio.