ufficiale Secondo acquisto giornaliero del Siena: dalla SPAL arriva Sare

Secondo acquisto odierno per il Siena. Con una nota ufficiale, il club annuncia l'approdo in bianconero di Abdoul Aziz Sare.

Il centrocampista classe 2001 nativo di Beguedo in Burkina Faso giunge in prestito dalla SPAL, società in cui è cresciuto arrivando nella passata stagione a disputare il campionato Primavera.

“Ritengo Siena la piazza ideale per affrontare la mia prima esperienza in una prima squadra, ho avuto modo di conoscere il direttore Grammatica nelle stagioni passate alla Spal e non ho avuto esitazioni ad accettare la sua proposta. Il primo impatto con il mondo bianconero è stato molto positivo, si sta creando un buon gruppo sia dentro che fuori dal campo, in queste prime settimane di lavoro sono stato colpito dalla determinazione del tecnico Gilardino e della sua filosofia di gioco. Adesso spetterà a noi tramutare sul campo le sue idee in punti”, le sue prime parole dopo la firma.