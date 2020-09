...con Alessandro Canovi

vedi letture

“Dzeko e la Juve? Non si è mai espresso, darà il massimo per la Roma. Giallorossi un’incognita, serve tempo. Lazio, batti un colpo. Chiesa infiamma il mercato”

“Dzeko bianconero mancato? Lui e Milik non si sono mai espressi, stavano parlando le società. Il polacco non ha trovato l’accordo per uscire dal Napoli e così a cascata la Roma cedendo Dzeko non avrebbe avuto alternative. Il bosniaco darà il meglio di se in giallorosso”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Alessandro Canovi.

Il 3-0 a tavolino, tanto caos. Che succede alla Roma?

“Sta pagando la confusione che era naturale. Manca una figura come quello del direttore sportivo. È spiacevole per i tifosi, ma c’è stato un cambiamento di proprietà e quindi la Roma sta vivendo un momento di transizione”.

Che mercato è quello di quest’anno che deve fare i conti con la crisi dovuta al Covid?

“Da quando ho iniziato il mio lavoro non ho mai visto un mercato così. Stiamo pagando gli effetti del Covid, un po’ come nelle vite private. Pochi capitali, società che hanno passivi importanti. Nonostante alcune proprietà siano ricche. Bisogna avere pazienza”.

Suarez all’Atletico, Morata alla Juve. Il Pistolero sembrava vicino ai bianconeri.

“Un’operazione estremamente intelligente, soprattutto da parte dell’Atletico Madrid che ha fatto uscire Morata e preso Suarez. La trattativa ha fatto tutti contenti. Comunque Morata è un ottimo giocatore, la Juve ha pescato bene”.

E la Roma?

“La Roma è un punto interrogativo. La proprietà è arrivata da poco, ci vorrà tempo”.

Chi farà il colpo di mercato entro il 5 ottobre?

“Bisognerà vedere cosa accadrà con Chiesa, il suo futuro potrebbe essere il grande colpo di questo mercato. Mi aspetto qualcosa anche dalla Lazio, Tare si muove sempre bene. Sono curioso di vedere cosa farà”