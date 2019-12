...con Bonato

“Rinvio contro lo Spezia? Ci prepariamo per la Juve Stabia. Mercato, fine mese capiremo cosa fare. Inter protagonista, Milan pure. Fiorentina, Iachini è ok ma avanti con Montella”

“Il rinvio della partita contro lo Spezia? Un’ordinanza della Prefettura che abbiamo subito e di cui siamo venuti a conoscenza in extremis, ora ci prepariamo per la partita contro la Juve Stabia ”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della Cremonese, Nereo Bonato.

Per voi è stato fin qui un campionato al di sotto delle aspettative. Che è successo?

“I fattori che possono incidere sono tanti. A volte devi avere pazienza per provare le sinergie e le alchimie giuste sul campo di gioco. Ci auguriamo in questo periodo di far tesoro e analisi di tutto quello che è successo per poter lavorare da qui in avanti cercando di migliorarci e rendere secondo le aspettative”

Insomma, crede nella risalita. E magari nei playoff...

“Dobbiamo trovare il nostro modo di interpretare al meglio le partite ed esprimere le nostre potenzialità. Poi potremo guardare la classifica e le aspettative. È fondamentale far rendere al meglio la squadra”.

Il mercato potrà aiutarvi?

“In Serie B due o tre partite partite fanno tanto, possono cambiare la classifica che è davvero corta. Poi a fine mese valuteremo cosa fare. Ma ci penseremo da fine mese in avanti e capiremo dove intervenire”.

Cosa ha portato Baroni?

“Ogni allenatore porta in dote le sue caratteristiche. Baroni ha cercato di entrare in punta di piedi per risolvere le problematiche, è un grande lavoratore. Sta mettendo tutto se stesso affinché la Cremonese possa esprimersi al meglio”.

Mercato: cosa si aspetta in Serie A?

“Credo che da parte dell’Inter ci sia la volontà di completare una rosa già forte per contendere lo Scudetto. Il Milan vorrà recuperare posizioni, bisognerà capire che tipo di filosofia intenderà adottare il Napoli che ha già una rosa competitiva”.

E il suo ex Sassuolo?

“Il Sassuolo ha dato dimostrazione di avere una buona organizzazione, non credo che farà grandi manovre”.

Traballa la panchina di Montella a Firenze. Le idee per sostituirlo sono Iachini che lei conosce bene e Ballardini.

“La Fiorentina ha dato una risposta importante contro l’Inter, credo che la squadra abbia dato dimostrazione di attaccamento verso l’allenatore. Salvo cose clamorose Montella rimarrà alla guida della Fiorentina. I viola poi programmeranno il girone di ritorno con serenità. Se contro la Roma confermeranno quanto di buono fatto contro l’Inter credo che proseguirà l’esperienza viola di Montella, fermo restando che Iachini ha sempre dimostrato di saper fare bene”.