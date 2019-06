...con D’Amico

A tu per tu ...con Gerolin 07.06 - “È un mercato prevalentemente di allenatori, le prime sei-sette cambieranno. Mai come quest’anno si va su allenatori che sono già accasati con un contratto in essere, questa moda può anche bloccare dei movimenti di mercato e le strategie. Finché i presidenti non si mettono d’accordo... 07.06 - “È un mercato prevalentemente di allenatori, le prime sei-sette cambieranno. Mai come quest’anno si va su allenatori che sono già accasati con un contratto in essere, questa moda può anche bloccare dei movimenti di mercato e le strategie. Finché i presidenti non si mettono d’accordo... A tu per tu ...con Thereau 06.06 - Ultimi giorni sotto contratto con il Cagliari, poi sarà tempo di pensare nuovo a tinte viola. Perché Cyril Thereau vuole tornare protagonista con la Fiorentina, che detiene il suo cartellino. "È stato un anno da dimenticare, ho iniziato i primi sei mesi con la Fiorentina dove ho avuto... A tu per tu ...con Fabiani 05.06 - Dopo mille polemiche finalmente si gioca. In scena Salernitana-Venezia per i playout di Serie B. Come aveva deciso il campo prima che il tribunale decretasse la retrocessione del Palermo in Serie C, salvo poi riammetterlo in B con una penalizzazione e ristabilire ciò che aveva deciso... A tu per tu ...con Stellone 04.06 - "L'Hellas ha ribaltato il 2-0 dell'andata con una grande prestazione, ma al Cittadella vanno fatti i complimenti per la stagione. Il Verona ha giocato con grande intensità e determinazione, complimenti ad Aglietti". Cosi a TuttoMercatoWeb l'ex allenatore del Palermo, Roberto Stellone. Per... A tu per tu ...con Bergodi 03.06 - "Sono contento, abbiamo fatto un miracolo calcistico. Negli ultimi anni la squadra si era sempre salvata con lo spareggio, la situazione sembrava disperata. I ragazzi mi hanno dato disponibilità, così la squadra è cresciuta ed è stato fatto un grande lavoro". Sorride a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Lo Monaco 02.06 - "Il risultato dell'andata cambia sostanzialmente poco e a Trapani ci si gioca tutto". Così a TuttoMercatoWeb l'amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco, in vista della partita di questa sera contro il Trapani valevole per la semifinale playoff di Serie C. Il Trapani... A tu per tu ...con Nani 01.06 - "Se consideriamo anche le due squadre che hanno disputato la finale di Europa League, c'è un vero e proprio dominio inglese. Tra l'altro la squadra più forte, il Manchester City, non si è neanche qualificata". Così a TuttoMercatoWeb l'ex ds del Watford, Gianluca Nani in vista della... A tu per tu ...con Martorelli 31.05 - "Sarri è un allenatore da Juventus. Nel momento in cui i bianconeri hanno scelto di non continuare con Allegri evidentemente hanno deciso di cambiare e andare alla ricerca del gioco. Sarri sarebbe l'ideale per cambiare tendenza". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Giocondo... A tu per tu ...con Foschi 30.05 - Dall'inferno al paradiso in poco tempo. Torna a risplendere il sole su Palermo, la squadra ritrova la Serie B dopo che in primo grado era arrivata la condanna alla retrocessione in C. Lui, Rino Foschi, deus ex machina del Palermo di cui quest'anno è stato praticamente tutto, presidente... A tu per tu ...con Andreazzoli 29.05 - La ferita in casa Empoli è ancora aperta. Serve qualche giorno per mettersi alle spalle una retrocessione amara maturata all'ultima di campionato e negli ultimi minuti, contro l'Inter. "Come faccio a metabolizzare una retrocessione così dopo due giorni? È impossibile. Sono dispiaciuto,...