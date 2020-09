...con Danilo Caravello

“Mercato, partenza forte ma ora le uscite. Lautaro-Inter, sarà rinnovo. Barillà, a Monza grandi ambizioni. Berra vicino al Pordenone. Calvano piace a tanti. Il colpo entro il 5 ottobre...”

“Il mercato è partito forte, ci sono stati dei botti ma oggi siamo in una fase di stallo e tanti devono fare delle uscite. Se non inizia il domino non si possono fare entrate”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Danilo Caravello.

Com’è stata la ripresa post lockdown?

“Le squadre sono andate in ritiro con l’ossatura dell’anno scorso. Le regole sono poco chiare, non c’è molto tempo per amalgamare i nuovi. Tanti dovranno ripartire dalle stesse persone, poi quest’anno è tutto più lento”

È anche il mercato di Lautaro Martinez: o rinnovo o Barcellona.

“Credo più ad un rinnovo: la situazione di Messi, suo grande sponsor, non è ancora chiara. Il Barça deve prima liberarsi degli ingaggi più pesanti come Suarez e Vidal. Oggi non è un’operazione semplice”

Barillà riparte dal Monza.

“Una nuova sfida che abbiamo accettato volentieri. Al Monza ci sono grandi ambizioni e voglia di fare”.

Pigliacelli tornerà in Italia?

“Sono vigile su Mirko, se dovesse arrivare qualche richiesta potremmo parlarne”

Antei?

“Stiamo riflettendo. Il Pescara ha mostrato interesse, ma finché non avrà completato il recupero non affronteremo il discorso con nessuno”

Berra?

“Il Pordenone lo ha richiesto, è una trattativa che va avanti da tempo. Vedremo”.

Calvano?

“Ho richiesto dalla B, piace molto anche al Palermo e la Ternana però non ne abbiamo ancora parlato”.

Manconi?

“Ha grande mercato, lo vogliono in tanti. Dipenderà dal Perugia. Vedremo. Ha bisogno di giocare con continuità”.

Il colpo entro il 5 ottobre?

“Suarez alla Juve. Un grande colpo. Ha voglia, rabbia e in area è letale. E anche Vidal può dare tanto”.