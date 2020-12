...con Fabrizio Ferrari

“Inter? Pazza...ma temo il biscotto.Milan da Scudetto, risultati premiano lo scouting. Juve dominante in Champions, la vera squadra a febbraio. Roma,Providence il futuro. Struna può tornare in Italia”

“Biscotto ai danni dell’Inter? Un po’ di paura del biscotto ce l’ho. E poi l’Inter nonostante Conte dica di non chiamarla pazza, rimane tale. I nerazzurri stanno ripetendo aspetti positivi e negativi dell’anno scorso: da momenti in cui sembra top a vuoti che li fanno piombare nelle zone basse”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Fabrizio Ferrari.

Serie A: il Milan va a vele spiegate. Scudetto possibile?

“Il Milan ha giocato due partite senza allenatore e anche quando è mancato Ibra ha avuto un cammino regolare. Dietro vedo Inter e Napoli che sta riuscendo a trovare una compattezza e solo la partita persa a tavolino ne ha rallentato il cammino”.

Per il Milan la posizione attuale è inaspettata.

“Premia lo scouting, un cambiamento di rotta che l’Italia deve fare. Il Milan ha dimostrato che prende Hauge, lo mette in campo e fa la differenza. E poi c’è la personalità di Ibra che traina i più giovani”.

E la Juve?

“Gli arrivi di Pirlo e Sarri non sono stati facili da digerire. Arriveranno grandi vittorie e qualche sconfitta inaspettata, la vera Juve si vedrà da febbraio in poi. Quest’anno è stata fatta una politica per essere dominanti in Champions League. E poi la Juve ci ha abituato alle rincorse”

Occhi sulla B: come la vede?

“Quest’anno ci troviamo in un campionato di B davvero interessante. Ci sono delle corazzate, tra queste il Lecce e anche l’Empoli. Ma squadre come Salernitana e Venezia stanno facendo benissimo. E poi c’è il Monza, la SPAL che sta ritrovando compattezza”

La Mantia?

“Sta facendo bene. Ha ritrovato serenità, io gruppo si è ricompattato. È passato dal Lecce ad una situazione di difficoltà di classifica con l’Empoli, quest’anno ricominciando da zero si nota un gruppo più coeso e un allenatore che ha trovato una dimensione ideale”.

Il Monza ha puntato su Balotelli....

“L’ennesima scommessa degli ultimi anni. Dire che sia l’ultima spiaggia però mi sembra eccessivo. Balotelli ha ritrovato un dirigente che conosce bene e può essere una persona di fiducia”

Tiritiello intanto brilla a Cosenza.

“Viene da una gavetta importante. Si è costruito l’opportunità di giocare in B con grande tenacia premiata da una frequenza realizzativa e si propone come uno dei difensori più importanti del campionato”.

Mamadou Coulibaly?

“Vedremo se l’Udinese gli darà spazio oppure se dovremo trovare, a gennaio, una soluzione che gli possa dare maggiore continuità”

Providence?

“La Roma è uno dei club che sta lavorando molto bene con i giovani. E lui rappresenta il lavoro del club con il settore giovanile che raccoglie i frutti degli ultimi anni. L’ho portato un anno e mezzo fa dal PSG, abbiamo rinnovato da poco. Si parlerà di lui”.

Struna?

“Lavoriamo al ritorno in Italia. C’è la possibilità che possa tornare nel campionato italiano, ci stiamo rimettendo sul mercato. Può essere una grande opportunità, a Houston ha acquisito maggiore esperienza anche in campo internazionale”.