...con Galli

A tu per tu ...con Brivio 13.06 - “Quella in Svizzera è stata un’esperienza positiva, siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo prefissato, ho giocato con continuità. È stata una bella esperienza, ho trovato un bel gruppo”. Così a TuttoMercatoWeb Davide Brivio traccia un bilancio sulla sua esperienza al Chiasso. Dopo... 13.06 - “Quella in Svizzera è stata un’esperienza positiva, siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo prefissato, ho giocato con continuità. È stata una bella esperienza, ho trovato un bel gruppo”. Così a TuttoMercatoWeb Davide Brivio traccia un bilancio sulla sua esperienza al Chiasso. Dopo... A tu per tu ...con Ferrari 12.06 - “Visto il valzer degli allenatori direi che mi aspetto tanto da questo mercato. Quando cambiano le carte in tavola a livello manageriale devono cambiare anche alcune pedine. Ci saranno molti spostamenti, dal Milan all’Atalanta fino alla Juventus che prenderà un paio di campioni”.... 12.06 - “Visto il valzer degli allenatori direi che mi aspetto tanto da questo mercato. Quando cambiano le carte in tavola a livello manageriale devono cambiare anche alcune pedine. Ci saranno molti spostamenti, dal Milan all’Atalanta fino alla Juventus che prenderà un paio di campioni”.... A tu per tu ...con Gemmi 11.06 - Torna il sorriso in casa Pisa. La squadra riabbraccia la Serie B, un traguardo costruito, voluto, cercato. “È stata una promozione sofferta, ma avevamo consapevolezza nei nostri mezzi”, commenta a TuttoMercatoWeb l’autore principale della promozione, il ds Roberto Gemmi. Il momento... 11.06 - Torna il sorriso in casa Pisa. La squadra riabbraccia la Serie B, un traguardo costruito, voluto, cercato. “È stata una promozione sofferta, ma avevamo consapevolezza nei nostri mezzi”, commenta a TuttoMercatoWeb l’autore principale della promozione, il ds Roberto Gemmi. Il momento... A tu per tu ...con Caravello 10.06 - “L’aver preso un allenatore come Conte vuol dire alzare il tiro in Italia e in Europa. È già stato preso Godin, i nerazzurri sono a buono punto per Barella e Dzeko. Credo che in un paio di anni l’Inter possa diventare grande”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Danilo Caravello. Mercato:... 10.06 - “L’aver preso un allenatore come Conte vuol dire alzare il tiro in Italia e in Europa. È già stato preso Godin, i nerazzurri sono a buono punto per Barella e Dzeko. Credo che in un paio di anni l’Inter possa diventare grande”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Danilo Caravello. Mercato:... A tu per tu ...con Lupo 09.06 - “Quando hai un amministratore delegato come Marotta e un allenatore come Conte sei già protagonista solo per questo. Tutti, dall’Inter, si aspettano un mercato di livello”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex dirigente di - tra le altre - Sampdoria e Palermo, Fabio Lupo. Barella obiettivo... 09.06 - “Quando hai un amministratore delegato come Marotta e un allenatore come Conte sei già protagonista solo per questo. Tutti, dall’Inter, si aspettano un mercato di livello”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex dirigente di - tra le altre - Sampdoria e Palermo, Fabio Lupo. Barella obiettivo... A tu per tu ...con D’Amico 08.06 - Primo anno da direttore sportivo per Tony D’Amico, prima promozione in Serie A. Un anno difficile chiuso col sorriso. L’Hellas Verona il prossimo anno giocherà in A. “Quando raggiungi un obiettivo il bilancio è per forza positivo. L’obiettivo era raggiungere la Serie A, ci siamo riusciti... 08.06 - Primo anno da direttore sportivo per Tony D’Amico, prima promozione in Serie A. Un anno difficile chiuso col sorriso. L’Hellas Verona il prossimo anno giocherà in A. “Quando raggiungi un obiettivo il bilancio è per forza positivo. L’obiettivo era raggiungere la Serie A, ci siamo riusciti... A tu per tu ...con Gerolin 07.06 - “È un mercato prevalentemente di allenatori, le prime sei-sette cambieranno. Mai come quest’anno si va su allenatori che sono già accasati con un contratto in essere, questa moda può anche bloccare dei movimenti di mercato e le strategie. Finché i presidenti non si mettono d’accordo... 07.06 - “È un mercato prevalentemente di allenatori, le prime sei-sette cambieranno. Mai come quest’anno si va su allenatori che sono già accasati con un contratto in essere, questa moda può anche bloccare dei movimenti di mercato e le strategie. Finché i presidenti non si mettono d’accordo... A tu per tu ...con Thereau 06.06 - Ultimi giorni sotto contratto con il Cagliari, poi sarà tempo di pensare nuovo a tinte viola. Perché Cyril Thereau vuole tornare protagonista con la Fiorentina, che detiene il suo cartellino. “È stato un anno da dimenticare, ho iniziato i primi sei mesi con la Fiorentina dove ho avuto... 06.06 - Ultimi giorni sotto contratto con il Cagliari, poi sarà tempo di pensare nuovo a tinte viola. Perché Cyril Thereau vuole tornare protagonista con la Fiorentina, che detiene il suo cartellino. “È stato un anno da dimenticare, ho iniziato i primi sei mesi con la Fiorentina dove ho avuto... A tu per tu ...con Fabiani 05.06 - Dopo mille polemiche finalmente si gioca. In scena Salernitana-Venezia per i playout di Serie B. Come aveva deciso il campo prima che il tribunale decretasse la retrocessione del Palermo in Serie C, salvo poi riammetterlo in B con una penalizzazione e ristabilire ciò che aveva deciso... 05.06 - Dopo mille polemiche finalmente si gioca. In scena Salernitana-Venezia per i playout di Serie B. Come aveva deciso il campo prima che il tribunale decretasse la retrocessione del Palermo in Serie C, salvo poi riammetterlo in B con una penalizzazione e ristabilire ciò che aveva deciso... A tu per tu ...con Stellone 04.06 - “L’Hellas ha ribaltato il 2-0 dell’andata con una grande prestazione, ma al Cittadella vanno fatti i complimenti per la stagione. Il Verona ha giocato con grande intensità e determinazione, complimenti ad Aglietti”. Cosi a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore del Palermo, Roberto Stellone. Per... 04.06 - “L’Hellas ha ribaltato il 2-0 dell’andata con una grande prestazione, ma al Cittadella vanno fatti i complimenti per la stagione. Il Verona ha giocato con grande intensità e determinazione, complimenti ad Aglietti”. Cosi a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore del Palermo, Roberto Stellone. Per...