...con Gallo

A tu per tu ...con Martorelli 28.07 - "Mi aspetto che a breve Conte possa avere a disposizione gli attaccanti per cominciare a lavorare sul suo progetto. Dall'Inter sono attesi due colpi importanti per fare in modo che la squadra diventi completa e competitiva". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Giocondo Martorelli. Dzeko... A tu per tu ...con Accardi 27.07 - "Alla fine Lukaku vestirà la maglia dell'Inter, arriverà al fotofinish". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Beppe Accardi. Lukaku l'uomo giusto per l'attacco? "È stato chiesto espressamente dall'allenatore, che lo conosce bene. Con la fisicità che ha può garantire un... A tu per tu ...con D'Amico 26.07 - "Il ritorno in Italia di Bocchetti? Dopo dieci anni di Russia c'era la possibilità di tornare in Serie A, una scelta fatta con entusiasmo. Salvatore è carico è pronto per questa nuova avventura". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Andrea D'Amico, tra gli altri procuratore del nuovo difensore... A tu per tu ...con Tedino 25.07 - Bruno Tedino riparte dal Teramo. "Da una ricostruzione totale stiamo cercando di portare dei ragazzi con un certo modo di lavorare. Dobbiamo allestire tutta la squadra, stiamo lavorando tutti, sono contento di quello che stiamo facendo", dice l'ex allenatore del Palermo a TuttoMercatoWeb. Siete... A tu per tu ...con Heller 24.07 - "Più che di risorse limitate parlerei di situazione difficile che abbiamo trovato, questo induce a pensare che ci siano delle difficoltà ma stiamo cercando di fare il massimo per dare alla Sicilia una bella squadra di calcio, considerato che saremo l'unica in Serie B". Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Viviano 23.07 - Fuori rosa perché acquistato dalla vecchia proprietà. Emiliano Viviano allo Sporting Lisbona vive una situazione complicata, particolare. "Sicuramente non è piacevole", dice il portiere toscano a TuttoMercatoWeb. Perché questa scelta? "Non lo so. L'anno scorso dopo che mi hanno... A tu per tu ...con A.Canovi 22.07 - "Futuro di Neymar? Punterei sulla permanenza al Paris Saint Germain. Leonardo può ricomporre la frattura, è l'unico in grado di farlo". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Alessandro Canovi. Voci sulla Juve. Ci crede? "Ci credo davvero poco. Credo che in caso di addio... A tu per tu ...con Bogdani 21.07 - "Dzeko o Lukaku per l'Inter? A me piace tantissimo Lukaku. È forte ed è ancora giovane. Secondo me in nerazzurro potrebbe fare benissimo. È adatto al gioco di Conte". Così a TuttoMercatoWeb l'ex attaccante, oggi allenatore, Erjon Bogdani. Lei ha maturato esperienza da allenatore... A tu per tu ...con Marino 20.07 - "Il Palermo? Quando ho firmato sapevo a cosa andavo incontro perché avevo letto delle condizioni economiche della società. Avevo detto che il campionato da vincere era l'iscrizione... da siciliano avevo accettato il Palermo, non potevo non accettare una piazza così importante". Così... A tu per tu ...con Rinaudo 19.07 - "De Ligt è un colpo importante per il presente e il futuro. Ha già dimostrato di poter stare in palcoscenici di spessore, la Juve ha fatto un grande colpo". Così a TuttoMercatoWeb l'ex difensore della Juventus, oggi direttore sportivo, Leandro Rinaudo. L'Inter riparte da Antonio...