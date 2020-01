...con Grigoletto

“Inter regina del mercato, Slimani sarebbe grande colpo. Schelotto tra Cagliari e chiamata dalla Cina ma c’è il virus. Facchinetti, c’era il Chievo. Il colpo di gennaio...”

“Slimani all’Inter sarebbe una bella operazione, i nerazzurri hanno fatto una grande trattativa prendendo Eriksen. L’Inter è la regina del mercato”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Alessandro Grigoletto, tra gli altri agente di Ezequiel Schelotto.

La Fiorentina intanto ha preso Kouame.

“Lo ricordo al Cittadella, è un grande giocatore. Duncan, Igor e Kouame sono tre colpi. Brava la Fiorentina”.

Schelotto?

“Avevamo l’idea di rinnovare con il Brighton. La società però vuole rinnovare ad altre cifre... c’era stato l’interesse del Cagliari e un sondaggio della Fiorentina. Il ragazzo farà gli ultimi mesi al Brighton, qualche squadra di Championship lo vorrebbe per giugno. Mourinho in occasione della partita contro il Tottenham gli ha fatto i complimenti. Gli piacerebbe tornare in Italia. Anche se venti giorni di fa c’è stato un interesse dalla Cina, dove già da tempo però si parlava del Coronovirus: non è il momento di mandare i calciatori li, Dzemaili ha rifiutato, El Shaarawy vuole tornare. Conosco il territorio perché ho un’azienda che importa abbigliamento dalla Cina e sta andando abbastanza bene. Non è il momento ideale per mandare un calciatore in Cina”.

La delusione del mercato?

“La Samp doveva fare qualcosa, non ha fatto niente. Ha comunque un grande allenatore che saprà ricavare il massimo dai suoi giocatori”.

Mikael Facchinetti?

“Dopo l’esperienza a Cipro dove ha vinto lo Scudetto con Tramezzani è legato da un contratto al Sion. C’era stato un pour parler con il Chievo che poi ha preso Renzetti. C’è stato un contatto con la Spagna, ma forse per giugno”.

Emiliano Mozzone intanto vola in Albania...

“Attaccante classe 98 gioca al Fenix, Bylis. Calcia destro e sinistro: uno alla Belotti, pronto per il mercato europeo. Andrà a giocare in Albania e proverà e vincere il campionato in attesa di una nuova avventura”.

Il colpo di gennaio?

“L’Inter se prende Slimani”.