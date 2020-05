ESCLUSIVA TMW - Ag. Schelotto: “Atalanta meta gradita. Ripresa, io sto con Spadafora”

esclusiva Ag. Schelotto: “Atalanta meta gradita. Ripresa, io sto con Spadafora”

“Anche in Inghilterra c’è voglia di ripartire, ma la situazione è peggio rispetto all’Italia perché non c’è stato il lockdown. Si parla di fare tempi da trentacinque minuti e cinque sostituzioni, vedremo come evolverà la situazione”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente dell’esterno del Brighton Ezequiel Schelotto, Alessandro Grigoletto.

Lei vive in Svizzera, com’è la situazione Covid-19 dalle sue parti?

“Hanno annullato tutti i campionati, giocano solo Serie A e B dove non retrocede nessuno. In Ticino, territorio molto legato alla Lombardia, la situazione è delicata. Anche se in Svizzera è ripartito quasi tutto. C’è già la libera uscita, lunedì apriranno i bar e intanto i parrucchieri sono nuovamente aperti. Qui il calcio non lo avrei fatto ripartire, non ci sono gli introiti dell’Italia”.

Polemiche sulla ripartenza in Italia, tra le dichiarazioni del Ministro Spadafora che prima frena e poi riapre...

“Come si sta cercando di fare proverei a ripartire. Ma è difficile. E in questo senso sono completamente d’accordo con il Ministro Spacafora che frena sulla ripresa perché è una persona che vuole tutelare tutti gli sport. Crede che anche la danza abbia una propria dignità da difendere, così come le palestre”.

E Schelotto torna in Italia? Girano voci sull’Atalanta...

“È molto legato all’Atalanta. Nel 2011 aveva detto che la Dea avrebbe meritato l’Europa, sapeva già tutto. Nel modulo di Gasperini si divertirebbe. Ci sono club che ci hanno cercato, ma non ancora l’Atalanta. Vedremo”.