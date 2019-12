...con Mandorlini

A tu per tu ...con Bonato 20.12 - “Il rinvio della partita contro lo Spezia? Un’ordinanza della Prefettura che abbiamo subito e di cui siamo venuti a conoscenza in extremis, ora ci prepariamo per la partita contro la Juve Stabia ”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della Cremonese, Nereo Bonato. Per... 20.12 - “Il rinvio della partita contro lo Spezia? Un’ordinanza della Prefettura che abbiamo subito e di cui siamo venuti a conoscenza in extremis, ora ci prepariamo per la partita contro la Juve Stabia ”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della Cremonese, Nereo Bonato. Per... A tu per tu ...con Nani 19.12 - “Lazio rivelazione? Il lavoro paga, Lotito e Tare stanno facendo grandi cose. Così come Inzaghi. Lotito ha portato la Lazio ai vertici del calcio nazionale, merita i complimenti”. Così a TuttoMercatoWeb Gianluca Nani, ex ds di - tra le altre - Brescia e Watford. Scudetto: Juve... A tu per tu ...con Stellone 18.12 - "L'Inter? L'aria è comunque positiva. In Champions c'è stata un po' di sfortuna, mentre in campionato grazie all'ottimo lavoro di Conte la squadra sta tenendo il passo della Juve". Così a TuttoMercatoWeb Roberto Stellone. La Juve fin qui avrebbe potuto fare di più? "La differenza... A tu per tu ...con De Canio 17.12 - "Il sorteggio del Napoli che incontrerà il Barça in Champions? Le squadre sono tutte forti. E manca ancora un po' per recuperare la condizione". Così a TuttoMercatoWeb Luigi De Canio. Il Napoli recentemente ha cambiato allenatore. Da Ancelotti a Gattuso. "Quando le cose non vanno... A tu per tu ...con Heller 16.12 - "Abbiamo voglia di rivincita, mi auguro che i ragazzi si siano resi conto che perdere a Benevento ci sta ma non in quel modo. Per diventare una società importante come vogliamo che diventi bisogna partire da questi dettagli. Non è pensabile che si possa perdere 5-0". Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Ursino 15.12 - "Siamo tranquilli, vogliamo rialzarci subito". Così a TuttoMercatoWeb in vista della partita contro la Salernitana, il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino. La Salernitana arranca un po'... "È una grande squadra. Hanno avuto anche loro tanti infortuni. Il campionato... A tu per tu ...con Kharja 14.12 - "Un derby è sempre un derby, al di là della classifica. È la partita dell'anno. Poi conoscendo l'ambiente so che conterà tanto per chi vincerà. E ovviamente spero vinca il Genoa". Così a TuttoMercatoWeb l'ex centrocampista - tra le altre - del Genoa Houssine Kharja. Thiago Motta... A tu per tu ...con Caliendo 13.12 - "Ibra in Italia? Mi sembra più una manovra mediatica che una cosa reale". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Antonio Caliendo. Quindi non crede al trasferimento al Milan? "Ho letto e ascoltato diverse dichiarazioni da parte dei dirigenti del Milan, hanno dichiarato... A tu per tu ...con Materazzi 12.12 - "L'esonero di Ancelotti? È stato qualcosa di strano considerata anche la sua ultima partita. Le colpe non sono sue, credo siano stati fatti errori da parte di tutti. Paga l'allenatore, uno che ha vinto tutto". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Matteo Materazzi. Al posto... A tu per tu ...con Bisoli 11.12 - "Quella di stasera per la Juve è una partita importante per ritrovare la voglia di vincere". Così a TuttoMercatoWeb Pierpaolo Bisoli gioca in anticipo Bayer Leverkusen-Juventus. Scudetto: l'Inter è fuori dalla Champions, ora potrà concentrarsi più sul campionato. E la Juve? "Conte...