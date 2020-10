...con Nereo Bonato

“Ringiovanito l’organico, ora inizia davvero il campionato. Cremonese, viviamo alla giornata. Mercato, Osimhen e Hakimi i colpi. Potevo andare alla Roma, poi è cambiata la società...”

“Il nostro mercato? L’obiettivo era dare continuità confermando chi aveva già fatto bene e poi ringiovanire un po’ l’organico con ragazzi di proprietà e così è stato”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della Cremonese, Nereo Bonato.

In generale che mercato è stato?

“Un po’ per le tempistiche e un po’ per la situazione generalizzata non ci sono stati grandi movimenti. Le retrocesse non sono riuscite a vendere giocatori al di là di Tonali e Fares: gli organici sono rimasti forti ma il mercato è stato poco vivace. Ad eccezione del Monza che ha fatto una campagna acquisti molto importante. Così come la Reggina. Tutti comunque hanno cercato di rinforzarsi”.

A cosa punta quest’anno la Cremonese?

“L’anno scorso c’erano tante aspettative e in parte sono state deluse. Quest’anno abbiamo ringiovanito un po’ la rosa. Dobbiamo vivere alla giornata e capire settimana dopo settimana che squadra siamo. La delusione dell’anno scorso è ancora viva. Il quotidiano e le partite ci diranno cosa saremo in grado di fare. Da questa settimana inizia veramente il campionato e vedremo strada facendo”.

Direttore, davvero poteva andare alla Roma prima del cambio di proprietà?

“Sono state fatte delle chiacchiere, come tre anni fa. Però c’è stato il cambio di proprietà e quindi gli scenari sono mutati”.

I colpi di mercato?

“Hakimi all’Inter e Osimhen al Napoli: possono essere un valore aggiunto alle due squadre per le caratteristiche che hanno. Hakimi può dare dinamicità e profondità in fase di ripartenza. E Osimhen sa fare gol e ha una gamba importante”.