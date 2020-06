...con Vladimir Petkovic

“Dopo l’inattività ci vuole un po’ di tempo per ritrovare il ritmo giusto. Oggi è importante far girare le gambe. Tra qualche settimana subentrerà stanchezza ma anche maggiore resistenza”. Così a TuttoMercatoWeb il commissario tecnico della Nazionale Svizzera, ex allenatore della Lazio, Vladimir Petkovic.

Scudetto: Juve o Lazio?

“L’Inter deve crederci. Così come l’Atalanta. La Juve non è al meglio, riesce a fare la differenza comunque. Atalanta-Lazio sarà bella e forse un po’ decisiva”.

La Lazio può davvero credere nello Scudetto?

“Bisogna guardare il momento. E sfruttare l’occasione. Non a caso la Lazio ha voluto fortemente la ripresa del campionato”.

Giusto aver ripreso a giocare?

“Vedendo la situazione è stato giusto tornare a giocare. Il calcio regala ottimismo, è uno stimolo per tutti. È un segnale che sono arrivati e arriveranno giorni migliori”.

La sorpresa della Serie A: un nome?

“Tonali, è giovane e ha grandi margini di miglioramento. L’anno prossimo alzerà il livello facendo il salto di qualità e dovrà confermarsi. Ma voglio spendere due parole per Ciro Immobile, è meraviglioso”.

Euro 2020 slitta all’anno prossimo. Come arriverete?

“Siamo un po’ come l’Italia. I nostri giovani, così come quelli azzurri, avranno continuità anche nel corso della prossima stagione acquisendo consapevolezza”.

E dopo l’Europeo, che farà?

“Al momento sto bene in Svizzera. Con questo gruppo possiamo fare molto bene”.

Davvero poteva andare al Napoli prima di Gattuso?

“Speculazioni di cui è inutile parlare. Penso alla Svizzera. E comunque chi vince merita. E il Napoli ad esempio ha meritato la vittoria della Coppa Italia e può continuare a far bene”.