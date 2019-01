10 gennaio 1915, Inter da record: 16-0 al Vicenza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 10 gennaio 1915 l'Inter batteva per 16-0 il Vicenza, in un incontro valido per il campionato di Prima Categoria italiana, l'antesignana della Serie A. Questa sfida stabilisce un record tutt'ora imbattuto per il calcio italiano, divenendo l'incontro con il più ampio scarto fra due squadre e la partita con più gol, eguagliando Acqui-Genoa di tre mesi prima. I nerazzurri già 14 mesi prima avevano vinto un incontro con un considerevole margine: 15-0 alla Milanese il 2 novembre 2013. Contro il Vicenza il mattatore è Luigi Cevenini, autore di 7 reti. Ne fa 5 Emilio Agradi, doppietta di Giuseppe Asti e reti di Ermanno Aebi e Aldo Cevenini.