16 agosto 1959, prima amichevole a Villar Perosa: Juve-Juve De Martino 6-3

vedi letture

Il 16 agosto 1959 si gioca per la prima volta a Villar Perosa, in provincia di Torino, la classica amichevole tra la Juventus e la Primavera bianconera, in questo caso la De Martino (la squadra in cui si utilizzano le riserve poco impiegate in prima squadra). Nella formazione bianconera allenata da Parola giocavano calciatori del calibro di Cervato, Charles e Sivori. E la Juve vinse 6-3 con le reti di Charles (doppietta), Cervato, Stivanello, Nicolè e Ninni. Per la formazione De Martino segnarono Marazzina, Mascheroni e Gualtieri.