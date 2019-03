16 marzo 2018, la Roma pesca il Barça per i quarti della Champions

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 16 Marzo 2018 a Nyon, dall’urna dei sorteggi, la Roma trova come avversario al Barcellona nei quarti di finale di Champions League. Sono pochi coloro che credono che il cammino dei giallorossi possa proseguire nella massima competizione europea. Troppo forte la squadra di Messi, per gli uomini di Di Francesco, molti dei quali senza troppa esperienza in campo europeo, costretti ad affrontare un’autentica corazzata come il Barcellona. Ma come spesso capita nel calcio è il campo a dover parlare e non certo le formazioni sulla carta o il palmarès delle squadre. E quindi quello che quel 16 marzo nessuno poteva prevedere si avvera. La Roma viene sconfitta nella gara di andata per 4-1 al Camp Nou, un punteggio troppo pesante per quello che si era visto nei 90 minuti. Il risultato sembrava confermare comunque il proibitivo ostacolo che si frapponeva sul cammino europeo della Roma. Nella gara di ritorno all’Olimpico i giallorossi sfoderano una delle prove più esaltanti della loro storia. Il risultato di 3-0 al termine di una gara giocata con un’intensità e una convinzione straordinaria permette alla Roma di raggiungere le semifinali. Messi e compagni vengono letteralmente annichiliti dalla straordinaria partita disputata dai padroni di casa. Dzeko, De Rossi e Manolas gli autori delle tre reti.