18 agosto 1995, finisce l'era del cigno di Utrecht: si ritira a 30 anni Marco van Basten

Il 18 agosto 1995 per Marco van Basten arriva l'addio al calcio. Il grande attaccante olandese lo comunicò il giorno prima attraverso una conferenza stampa organizzata nella sede del Milan. Quel giorno per Van Basten giro d’onore in un San Siro stracolmo in occasione del Trofeo Berlusconi. Era un momento triste per i tifosi rossoneri che con lui avevano sognato ed esultato a più riprese. Una carriera che lo ha portato a vincere tutto col Milan e che lo ha visto protagonista della vittoria degli Europei del 1988 con l'Olanda, primo alloro della storia degli orange. Trionfi che a cavallo degli anni '80 e '90 lo hanno issato a stella internazionale, tanto da vincere per tre volte il Pallone d'Oro. Prima dell'annuncio del ritiro dal calcio giocato, Van Basten era reduce da due stagioni e mezzo in cui non era riuscito più a giocare a causa dei fastidiosissimi problemi alla caviglia. Dopo quattro operazioni, decise che era arrivato il momento di ritirarsi, a soli trent'anni.