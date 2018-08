19 agosto 2001, la Roma batte la Fiorentina e conquista la Supercoppa Italiana

© foto di Federico De Luca

Il 19 agosto 2001 la Roma vince la Supercoppa italiana battendo 3-0 la Fiorentina. E conquista il primo trofeo della stagione. I giallorossi di Capello - reduci dalla conquista dello scudetto - non ebbero grandi problemi a sbarazzarsi della squadra viola all'epoca allenata da Mancini. Troppa differenza tra le due squadre e già nel primo tempo si evidenziò il divario tra la Roma e la Fiorentina. Dopo cinque minuti ecco il gol di Candela con un sinistro da fuori area, quindi tante altre occasioni in cui si esaltò il portiere Taglialatela. Nella ripresa Montella siglò il due a zero con uno splendido gol al volo su assist di Totti e poi al 36' lo stesso Totti firmò il 3-0 su una corta respinta del portiere su tiro di Montella.