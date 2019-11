19 novembre 1995, Buffon debutta in A a 17 anni con la maglia del Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 19 novembre 1995 allo stadio Tardini si gioca un incontro d'alta classifica: Parma-Milan. E quel giorno debutta un portiere che poi farà a lungo parlare di sè, gigi Buffon. La squadra di Nevio Scala era rimasta da qualche settimana senza il portiere titolare Luca Bucci. La domenica precedente aveva giocato il dodicesimo, Alessandro Nista, ma per la sfida contro i rossoneri il tecnico parmense decise di lanciare un giovane di 17 anni, appunto Gianluigi Buffon. La mossa sembrò un azzardo, considerato che l'attacco avversario era formato da Roberto Baggio, George Weah e Marco Simone. Buffon rispose con una serie di interventi impressionanti e colpì, oltre che per le qualità di portiere, per una personalità spiccata. Lo 0-0 finale fu gran parte merito suo.