19 ottobre 2002, il gol-non gol di Toldo salva l'Inter nel derby d'Italia contro la Juve

Il 19 ottobre 2002 va in scena il derby d'Italia Inter-Juventus, partita più accesa che mai dopo il rocambolesco finale della stagione precedenti, col clamoroso sorpasso dei bianconeri ai danni deni nerazzurri nell'ormai celeberrimo 5 maggio. Inter che si presenta al big match in testa alla classifica con cinque vittorie in altrettante partite e Juventus dietro quattro lunghezze. L'equilibrio viene spezzato a un minuto dalla fine dei 90' regolamentari, quando Francesco Coco atterra in area Mauro German Camoranesi: è calcio di rigore che Alessandro Del Piero trasforma in rete. Sembra finita ma l'Inter non si dà per vinta, attaccando disperatamente nei minuti di recupero. Nell'ultima azione a disposizione, un calcio d'angolo, sale anche il portiere Francesco Toldo che si rivelerà decisivo: la palla carambola proprio sul numero 1 della Beneamata e finisce in rete. Alla fine dal replay emerge che la palla prima di entrare in rete tocca Christian Vieri, togliendo così la gioia del gol all'estremo difensore. Poco importa, l'Inter riesce a trovare un pari all'ultimo respiro contro un'acerrima nemica.